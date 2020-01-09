İBB, cami işçilerini de ekmeğinden etti

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP'li yönetimi, yeni yıla yüzlerce işçinin ekmeğine son vererek girdi. 'Selatin' olarak adlandırılan tarihi camilerin temizliğinden sorumlu işçilerin görevlerine 31 Aralık tarihinde son verildi. Taşeron üzerinden temin edilen işçiler, 1 Ocak itibariyle İBB İştiraki Boğaziçi AŞ'ye devredildi. İBB tarafından mülakat yapılacağı personele duyuruldu ve iş başvuru formu doldurmaları istendi. Daha önce 257 kişinin görevli olduğu Selatin camilerde, yapılan mülakatla CHP'ye yakın isimler işe alınırken, 156 personel 1 Ocak itibariyle ortada kaldı. SABAH gazetesine ulaşan mağdur işçiler, CHP'li yönetime tepki gösterirken, mülakatın hukuksuz olduğunu savundu. İşçilerden Ahmet Alıkoğlu, "İşle alakalı soru yerine özel sorular geldi. Belediyede tanıdığı olan ve dışarıdan başvuru yapanlar işe alındı, biz işsiz kaldık. Mülakat ve işe alımlar hukuksuzdur" dedi.