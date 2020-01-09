Milyarlık hastane yatırımında son perde

Sabah Gazetesi, FETÖ bağlantısı olan İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Evrim Tıp Merkezi hakkındaki adliye ve SGK'ya da sıçrayan 250 milyon dolarlık ruhsat skandalını gündeme getirmişti. Yapılan haberler üzerine HSK ilgili adliyelerde soruşturma başlatırken bir soruşturma da SGK İstanbul müdürlüğünde başlatılmıştı. Evrim Tıp Merkezi'nin (Gümüşel Tıbbi Hizmetler Şirketi) resmi ve gayrı resmi ortaklarının İstanbul ve Bakırköy Adliyelerinde devam eden hukuki mücadelesinin bir kısmının da Gaziosmanpaşa adliyesinde devam ettiği ortaya çıktı.Tıp merkezinin gayrı resmi ortağı Kerim Gündoğdu ve iş arkadaşı Atilla Yüzgen hakkında 'Hakaret, iftira' suçlarından Gaziosmanpaşa 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 25 Ağustos 2017 tarihinde bir dava açıldı.





Dava dosyasına göre Atilla Yüzgen, tıp merkezinin resmi ortakları doktorlar Ümid Gümüşel ve eşi Nesrin Gümüşel'in Arnavutköy'deki ikametlerinde kaçak botoks ve kanser ilacı sattığını polise ihbar etti. İhbardan yaklaşık iki ay sonra polis söz konusu adrese giderek arama yapsa da kaçak olduğu ileri sürülen ilaçlara rastlayamadı. Böylece olay hakkında 11 Ocak 2016 tarihinde takipsizlik kararı verilerek dosya kapatıldı.

FETÖ'DEN SORUŞTURMALARI DEVAM EDERKEN İHBARCIYA DAVA AÇILDI

Bunun üzerine doktorlar Ümid Gümüşel ve eşi Nesrin Gümüşel, Atilla Yüzgen ve tıp merkezinin gayrı resmi ortağı Kerim Gündoğdu'yu Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na kendilerine iftira atıldığı ve FETÖ'cü dendiği gerekçesiyle şikayet etti. Yapılan soruşturmanın ardından ihbarı yapan ve doktorlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 15 Temmuz kalkışmasından önce 27 Nisan 2016 tarihinde FETÖ'den suç duyurusunda bulunan Atilla Yüzgen olmasına rağmen savcılık, olayda suçu bulunmayan Kerim Gündoğdu'yu da soruşturmaya dahil etti. Yapılan soruşturmanın ardından ihbarcı Atilla Yüzgen hakkında 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret, hakaret, suçundan arkadaşı Kerim Gündoğdu hakkında ise hakaretin yanı sıra 'iftira' suçundan dava açtı.

MAHKEME CEZA VERİP DENETİME TABİ TUTTU

Yapılan iki yıllık yargılamanın ardından Gaziosmanpaşa 14. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, sanıklar Atilla Yüzgen ve Kerim Gündoğdu'yu 'hakaret' suçundan günlüğü 50 liradan 112 gün adli para cezasına çarptırdı. Ardından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme Kerim Gündoğdu'ya 'iftira' suçundan da 1 yıl 15 gün hapis cezası verirken hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. Mahkeme iki sanığa 5 yıl süre ile denetime tabi tuttu.

"BYLOCK NUMARALARINA KADAR VERDİM FETÖCÜ DEMEMDEN DOĞAL NE VAR"

Bu dava da dahil olmak üzere Bakırköy Adliyesi başta olmak üzere İstanbul ve Gaziosmanpaşa adliyesinde yaşanan skandalları Anayasa Mahkemesi taşıdıklarını söyleyen Atilla Yüzgen mahkemenin kararına isyan ederken, "Doktorlar hakkındaki ihbarı polise ben yaptım. Ancak emniyet güçleri ihbardan 3 ay sonra adrese gitti. Ayrıca yine Tıp merkezinin doktorlarının bylock numaralarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar eden yine benim. Bank Asya'ya para aktarmanın yanı sıra FETÖ'ye himmet ödediklerini de belgelemiştim. Bu şahısların FETÖ'cü olduğunu söylememden daha doğal ne olabilir. Öte yandan arkadaşım Kerim Gündoğdu'nun dosyada hakaret ettiğine dair tek bir mesajı bile mevcut değildir çünkü kendisi akıllı telefon dahi kullanmıyor. Mesajları whatsapp üzerinden atan benim. İhbarcı ben olmama ve söz konusu mesajları da ben atmama rağmen Kerim Gündoğdu'yu da yalan tanıkla davaya dahil ettiler. Amaçları bir şekilde bize ceza aldırarak hastane ruhsatını ele geçirmek.