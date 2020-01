Putin: Engelleme çabalarına rağmen işbirliğimiz her alanda gelişiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin törende yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:* Rusya-Türkiye arasındaki iş birliği engelleme çabalarına rağmen her alanda gelişiyor. Rus doğal gazının TürkAkım ile Türkiye üzerinden Avrupa'ya sevk edilmesi sadece Türkiye ekonomisine ve Karadeniz bölgesine değil, birçok Güney Avrupa ülkesinin ekonomisine olumlu tesir edecek ve genel anlamda Avrupa enerji piyasasının güvenini sağlayacak. TürkAkım doğal gaz boru hattının tamamlanması genel anlamda Avrupa kıtası için önemli bir gelişme. Bu açılış törenine katılanlar sadece Rusya ve Türkiye için değil, Güney Avrupa ülkeleri için de önemli bir gelişmeye tanık oluyorlar. Bu büyük çaplı ortak projenin hayata geçirilmesi Rus-Türk stratejik ortaklığının kayda değer ve somut meyveler getirdiğinin göstergesi. Rusya ve Türkiye arasındaki iş birliği adım adım bütün alanlarda gelişiyor. Dünyadaki son derece zor duruma rağmen ve birtakım uluslararası oyuncuların bu karşılıklı yarar yönünde gelişen iş birliğimize mani olmaya çalışmalarına rağmen bu çalışmalar, devam etmektedir. Türkiye'ye Rus doğal gazının TürkAkım ile yeni bir güzergahtan aktarılacak. Bu, gerçekten son derece özel ve benzeri olmayan bir gaz ulaştırma sistemi. TürkAkım ile ilk hattan Batı Sibirya yataklarından doğal gaz gelecek. İkinci hat ile de doğal gaz Türkiye üzerinden Balkanlar'a, Bulgaristan ve Yunanistan ve Sırbistan'a sevk edilecek.* Türk makamlarına ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çünkü inşa esnasında gerekli tüm lisansları ve izinleri vaktinde sağladılar. Bir siyasi irade gösterdiniz, ülkenizin ulusal çıkarlarına uygun bir projeye el attınız. Eminim Rusya ve Türkiye gelecekte birçok projeyi hayata geçirecek. Hem enerji alanında hem de başka alanlarda hep beraber en iddialı projeleri gerçekleştirebileceğiz. Bu da her iki devlet ve millet için hayırlı olacaktır. Bulunduğumuz bölgede gerginliğin artırılmasına yönelik ciddi eylemler var. Türkiye ve Rusya ise dünya halklarının hayrına çalışmalar yürütmekte.* Hedefimiz Türkiye'nin küresel enerji merkezlerinden biri haline getirmek. Türkiye olarak kesinlikle bölgesel gerilim peşinde değiliz, asla da olmadık. Doğu Akdeniz'de süren hidrokarbon arama faaliyetlerimizin tek amacı ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin menfaatlerini korumaktır. Her fırsatta tekrarladığımız gibi Doğu Akdeniz'de ülkemizin dışlandığı hiçbir projenin ekonomik, hukuki, diplomatik bakımdan hayata geçme şansı yoktur. Akdeniz'deki en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye'nin bu bölgeyle ilgili her türlü projede söz söyleme hakkı elbette olacaktır. Buradan tüm kıyıdaş ülkelere yaptığımız iş birliği çağrımızı tekrarlamak istiyorum. Gelin tarih boyunca medeniyetlere beşiklik yapmış Akdeniz'i çatışma değil, iş birliği sahasına dönüştürelim.

