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Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne ile görüştü. Çavuşoğlu, ’da düşen uçağındaki Kanada vatandaşları için taziye dileklerinde bulundu.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 11.1.2020 00:07 Güncelleme Tarihi: 11.1.2020 00:11
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kanada'ya taziye

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonda görüştüğü Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne'a İran'da düşen uçakta hayatını kaybeden Kanada vatandaşları için başsağlığı diledi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşı Champagne ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmede Champagne'e, İran'da düşen Ukrayna uçağındaki Kanada vatandaşları için taziyelerini iletti.

İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağında bulunan 63'ü Kanada vatandaşı olmak üzere 176 kişi hayatını kaybetmişti.

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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kanada'ya taziye
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