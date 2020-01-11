AKINCI TİHA ikinci kez havalandı

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BUGÜN NELER OLDU

Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın, test için ikinci defa havalanarak 2020 yılı ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu. Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "2020'nin ilk uçuşu tamam. İkinci testte 01 saat 06 dakika başarıyla uçtu. 40'ını biraz erken olsa da uçurduk. Şimdi önümüzdeki testlere kadar hangarda dinleniyor. Gökyüzüne kavuştuğu için keyfi de yerinde. Semalarımızda Hür ve Özgür" notuyla AKINCI TİHA'nın ikinci test uçuşu görüntüsünü paylaştı. AKINCI TİHA'nın uçuş görüntülerinin yer aldığı paylaşımda Selçuk Bayraktar, "10 Ocak 2020 Akıncı Prototip 1 hava aracımızla saat 15.00 sularında kalkış yaptık. Bu gün sistem doğrulama testi için havalanmıştık. Bütün test aşamalarını başarıyla tamamladık, birazdan hava aracımızı inişe başlatacağız. Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. AKINCI TİHA ilk uçuşunu 6 Aralık 2019'da başarıyla gerçekleştirmişti.