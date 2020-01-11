Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Çeşme'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin battı! 8'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: 'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin battı! 8'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti

'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı, 8 kişi kurtarıldı

AA Gündem
Giriş Tarihi: 11.1.2020 22:54 Güncelleme Tarihi: 11.1.2020 23:31
Son dakika: Çeşme'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin battı! 8'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı, 8 kişi kurtarıldı.

Akşam saatlerinde Yalı Mahallesi açıklarından bağırma sesleri duyulması üzerine jandarma hattına ihbarda bulunuldu.

Sahil Güvenlik unsurlarının olay yerine intikali sonrası düzensiz göçmenleri taşıyan fiber teknenin battığı tespit edildi.

Denizde yardım bekleyen 8 kişiyi kurtaran ekipler, 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaştı.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerin teknede 19 kişi olduklarını belirtmesi ve denizde yapılan araştırma sonrası arama kurtarma çalışması sonlandırıldı.

Düzensiz göçmenler ve cesetler kıyıya çıkarıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Çeşme'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin battı! 8'i çocuk 11 kişi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN