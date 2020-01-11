Spor İstanbul’da yeni kıyım

BUGÜN NELER OLDU

CHP'li İBB yönetimi işçi kıyımında hız kesmiyor. Spor İstanbul'da Perşembe günü 45 kişinin daha işine son verildiği öğrenildi. İBB yönetimi en son 31 Aralık'ta yeni yıla girmeye dakikalar kala 25 emekçinin işine son vermişti. 27-28 Ağustos'ta aralarında 19 yıllık çalışanların olduğu İBB iştiraki Medya A.Ş'de başlatılan işçi kıyımı İSPER, İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, İSFALT, Spor İstanbul, İSMEK ve İSTGÜVEN'e kadar uzandı. İBB yönetimi geçirdiği 6 aylık görev süresinde tam 6 bin 322 vatandaşın işine son vererek, işsizliğin çıtasını yükseltti. Bununla yetinmeyen İBB yönetimi, taşeron firmalara bağlı tarihi ve turistik camilerin temizliğini yapan 156 çalışanı da ortada bıraktı.