CHP yönetimindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde sular durulmuyor. Bu kez de bir kadın çalışana 'ölüm tehdidi' skandalı patlak verdi. FETÖ'nün belediyeler İmamı Erkan Karaarslan'ın kuzeni Osman Çolak üzerine kurduğu Glokal A.Ş isimli paravan şirket aracılığı ile 2015'te Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü'nden 'Mali Danışmalık' ihalesi aldığı, sözleşme şartlarını yerine getirmediği halde 194 bin 700 lira ödeme yapıldığı ortaya çıkmıştı. Savcılıkça Özlem Çerçioğlu, Erkan Karaarslan ve bazı görevliler hakkında 'İhaleye fesat', 'Edimin ifasına fesat' suçlaması ile Aydın 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Mahkemede bu dava ile ilgili ifade veren belediye çalışanı Gülseren G. kendisine baskı ve tehditle zorla imza attırıldığını, Erkan Karaarslan'ın adamlarının belediyeye yerleştirildiğini, bunlardan birinin de Bülent Bozbaş olduğunu iddia etti. Bu ifade ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Bozbaş iddiaya göre, Gülseren G.'nin çalıştığı ASKİ (Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi) Nazilli Şubesi'ni bastı. Burada yüksek sesle 'Gülseren nerede!' diye bağıran Bülent Bozbaş, G.G. ile boş bir odaya girdi ve burada kadın çalışanı ölümle tehdit etti. Gülseren G. yaşadığı korku ardından hemen savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bülent Bozbaş hakkında 'Tehdit' suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede, Gülseren G.'nin "Bozbaş bana 'Görevden alınırsam seni, arkadaşını ve birkaç kişiyi daha öldürürüm. Bundan sonra benden korkun' dedi' şeklindeki ifadesi de yer alıyor. İddianamede, iki tanığın da ifadeleri var.

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