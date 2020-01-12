YÖK’ten ‘özel üniversite’ önerisi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) eğitim camiasında çok konuşulacak bir öneriyi tartışmaya açtı. Önceki gün basın mensuplarıyla Gebze Teknik Üniversitesi'nde biraraya gelen Saraç, vakıf yükseköğretim sisteminin yetersiz kaldığını, sürdürülmesinin zor olduğunu ve bazılarının ticari kaygıları nedeniyle diğer okulları da töhmet altında bıraktığını söyledi. YÖK Başkanı Yekta Saraç vakıf üniversitelerinden farklı olarak kar amacı güden ve yurtdışında da birçok örneği olan özel üniversite konusunun artık Türkiye'de tartışılması gerektiğini söyledi. Ancak eğitimde esas yolun kamusal olarak kalması gerektiğini söyleyen Saraç, Türkiye'de kurulacak özel üniversitelerle ilgili de farklı bir model sundu. Buna göre bu okulların karından alınacak vergiler yükseköğretimdeki maddi imkânsızlıkları olan öğrencilerin eğitimlerinde kullanılacak. Özel üniversitelerin kurulması için öncelikle Anayasa değişikliği gerekiyor. Düzenleme hayata geçerse bu okulların mali denetimleri maliye tarafından yapılacak. YÖK yalnızca eğitim öğretimin niteliğini denetleyecek. Saraç bu yıldan itibaren vakıf üniversitelerinde uygulanacak yeni düzenlemeleri de ilk kez kamuoyuyla paylaştı. İşte o kararlar:Bazı üniversiteler 10 liralık ücreti 15 lira gibi gösterip bunun üzerine "Yüzde 75 burs veriyorum" diyor. Bu uygulamadan gerçekten ciddi eğitim-öğretim yapan vakıf üniversiteleri çok rahatsızdı. Onların önerisiyle yüzde 75 burs uygulamasını kaldırdık.Bütün sistem için geçerli olmak üzere vakıflarda programlar ya tam burslu olacak ya da iki tip indirimden sadece biri uygulanacak. Ya yüzde 25 ya da yüzde 50 indirim yapılabilecek. İkisi birden aynı programda uygulanmayacak.Vakıf üniversiteleriyle ilgili YÖK tarafından hazırlanan raporlarda okuldaki yemek ücretleri de artık yer alacak. Bu talep öğrenciler tarafından geldi.Daha önce açıklanan kontenjan formülü de güncellendi. İlgili programa 2019 YKS'de kayıt yaptıran öğrenci sayısına 5 eklenerek hesaplanacak kontenjan sayısında bu rakam 10'a çıkarıldı.

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