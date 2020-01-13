Adnan Oktar’ı şikayet edenlere ölüm tehdidi! 1 kişi tutuklandı

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen dava kapsamında ilginç bir gelişme yaşandı. Bir kısım müştekileri şikayetlerinden vazgeçirmek isteyen şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü soruşturması ile ilgili İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam eden dosya kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.





Bir kısım müştekilerin gerek sosyal medya hesaplarından, gerekse iletişim araçları kullanmak suretiyle şikayetlerinden vazgeçirmek ve gerçeğe aykırı beyanda bulunmalarını sağlamak amacıyla ölümle tehdit edildikleri yönünde edinilen bilgiler doğrultusunda operasyon düzenlendi.

Operasyonda Kübra K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



