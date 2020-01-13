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Son Dakika: Başkan Erdoğan Almanya'ya gidiyor

Son Dakika Haberi: Başkan , 19 Ocak 2020 tarihinde Almanya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.

Giriş Tarihi: 13.1.2020 11:54 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 12:35
Son Dakika: Başkan Erdoğan Almanya'ya gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Ocak 2020 tarihinde Almanya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi.

Erdoğan'ın Almanya'da Berlin Konferansı'na katılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidiyor

BAŞKAN ERDOĞAN, DÜN MERKEL İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Libya'daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alınmıştı.

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Son Dakika: Başkan Erdoğan Almanya'ya gidiyor
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