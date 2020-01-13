Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme sonrası flaş Libya açıklaması

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Erdoğan'ın davetine icabetle göreve gelmesinin ardından ilk çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya gelen İtalya Başbakanı Conte, Fuat Oktay tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1,5 saat süren basına kapalı baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Conte, ortak basın toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile yaptığı görüşme sonrası açıklama



İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Suriye konusu ve ikili ilişkilerimiz konularını değerlendirme fırsatımız oldu. Berlin sürecini yapıcı şekilde destekledik desteklemeye devam ediyoruz. Bu hafta sonu Berlin'de yapılacak zirve ile ilgili olarak bizler de katılma kararlılığımız var.

Sayın Putin ile bir ortak açıklama yaptık ve ateşkes başladı. Heyetimiz bugün Moskova'da görüşmelerine devam ediyor. Yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını temenni ediyorum. İtalya'nın çabalarını önemli görüyoruz. Ateşkesin kalıcı bir hal alması için çabalıyoruz.

TÜRKİYE-İTALYA İLİŞKİLERİ

Daha önce belirlemiş olduğumuz hedef 30 milyar dolardı. Birlikte 30 milyar hedefine kilitlenmemiz gerekiyor. 2012'den bu yana yapılamayan hükümetler arası toplantının yapılmasında mutabık kaldık.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonasının açılış maçı Roma'da milli takımlarımız arasında oynanacak. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Şimdiden o maçı beraberce izleyeceğimizin kararını aldık. Herhalde güzel bir ev sahipliği yaparlar bize.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'den Libya açıklaması

İtalya Başbakanı Conte'nin açıklamalarından satır başları:

İtalya siyasi sürecin destekçisidir. Şartlandırıcı şekilde istikrarlı ve bağımsızlık üzerine müdahalesi olacak hiçbir şeyi İtalya kabul etmeyecektir.

BM himayesi ve Berlin Konferansı'nın içinde bizler ve özellikle Türkiye bu çözümün içinde var oluyoruz.

Bir yandan da Suriye ve Irak'a bakıyoruz.

Dünyayı bloke eden Ortadoğu sorunu var. İstikrara çok ciddi etkisi oluyor bunun.

Burada yapılması gereken diplomatik gayretlerin daha da yoğunlaştırılmasıdır.

SORU & CEVAP

Libya'da bir barış gücü olur mu?

Başkan Erdoğan: Görüşmeler devam ediyor. Zannediyorum akşam saatlerinde bu görüşmeler nihayete erecektir. Ama olumlu istikamette devam ettiği bilgisini aldım.

Sayın Guterres ile yaptığım görüşmelerden sonra gerekirse BM'nin burada görev yapması gözlemci olması noktasında isabetli olacaktır.

Berlin sürecine gelince. Liderler olarak bir araya gelmek suretiyle ateşkes sürecini çok daha güçlü hale getirmek için bir araya geliyoruz geleceğiz.

Temenni ederim ki Libya'daki bu gelişmeler son bulur barışın Libya'da hakim olmasına yardımcı olur.

Berlin konferansı siyasi bir sürecin de başlangıcı olabilir mi?

Başkan Erdoğan: Şu an itibarıyla gelenlere baktığımızda güçlü bir katılım var. Bu güçlü katılımla birlikte gün birlikte olsa güçlü bir netice de çıkacaktır.

Nitekim bugün Moskova'da yapılan çalışmalar bir yerde Berlin sürecinin de alt yapısını oluşturacaktır.

Her şeyden önce Sarrac ve ekibi olduğu gibi karşı tarafta Hafter ve ekibi var.

Bütün bunların yanında gerek Rusya gerekse Türkiye tarafı olarak biz de başından beri, bu işe verdiğimiz destekle Sayın Putin ile yaptığımız görüşmede bunları etraflıca ele almıştık.

Bu sürecin ilk adımlarıydı.

İnşallah Moskova'da bugün yapılan toplantıyla güzel bir neticenin çıkacağı haberlerini arkadaşlarımızdan aldık.

Metin ortada olacak ve bu metinle Berlin'e gideceğiz ve bu inşallah sağlam bir zemine oturtmuş olacağız.