İBB durdurdu Erdoğan yapın talimatı verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, haziran ayında İstanbul'da açılacak şehir hastanesine yapılan metro ve karayolu inşaatı ihalelerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iptal ettiğini duyurdu. Turhan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyu duyunca hemen talimat verdiğini açıkladı.Bakan Turhan, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: Sağlık bakanımız bundan bir ay önce bana dedi ki 'Haziran ayında Başakşehir'de yaptığımız hastaneyi açacağız. Ama bu hastaneye ulaşacak olan metro ve karayolu altyapısı durduruldu.' Tüm semtlerden gelip bu hastaneye ulaşımı sağlayan metro sistemini özellikle durdurdu ki hastane açılmasın diye. Böyle bir belediye başkanı yönetimi olabilir mi? 'Bunu hükümet yaptı, rant sağlar' diye bu projeyi durduruyor. Buradan tüm İstanbullulara tüm ülkenin insanına ben bunu şikayet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyu duyunca 'Biz İstanbulluları bu tür yöneticilere mi bırakacağız' dedi. Gereği neyse devlet olarak hükümet olarak biz yapacağız.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha önce de İsanbul için bir çok hayati projeyi iptal etmişti. İş yapmaya değil yapmamaya odaklanan İmamoğlu Avrupa'nın en büyük kapasiteli arıtma tesisi olacak olan Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal etmiş ve "Temel Atmama" töreni düzenlemişti. İmamoğlu ayrıca Üsküdar sahil düzenlemesi, Ümaniye Levazım Tüneli Bağcılar ve Bayrampaşa meydan düzenlemesi başta olmak üzere 9 ilçede devam eden projeleri de yatırım programından çıkarmıştı.

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