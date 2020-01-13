Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > İzmir merkezli 49 ilde FETÖ operasyonu

merkezli 49 ilde operasyonu

merkezli 49 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 176 askere yakalama kararı çıkarıldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 14.1.2020 07:18 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 07:38
İzmir merkezli 49 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 49 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 176 şüpheli askere yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında büfe/kontörlü sabit hat ardışık aramalardan tespit edilen 97'si muvazzaf 143 üsteğmen ve 11'i muvazzaf 33 teğmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Terör, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için İzmir merkezli 49 ilde operasyon başlattı.

Yakalama kararı verilen muvazzaf askerler arasında 6 F-16 pilotu üsteğmen ile 4 ilçe Jandarma Komutanı da bulunduğu öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir merkezli 49 ilde FETÖ operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN