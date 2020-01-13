Siyasi çözüm yolunda doğru bir adım

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BUGÜN NELER OLDU

Başbakanı Giuseppe Conte, Libya'da ateşkese destek verdi. Conte, "Bu, siyasi çözüm arayışında ilk adım. Katedilmesi gereken çok yol var ama yön doğru" değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Libya için Türkiye, Rusya ve ülkesi arasında bir üçlü mekanizma oluşturulması çağrısı yaptı. İtalyan basını, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Di Maio'ya, Türkiye'nin bu fikre destek verebileceğini söylediğini yazdı. Öte yanan Cezayir ve Mısır da ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.