Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel kimdir? Ali Tezel gözaltına alındığını açıkladı...

Bu sabah saat 08:00'de kendi sosyal medya hesabından tweet atan Ali Tezel "Gözaltına alınıyorum sebebini bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Ali Tezel daha önce SGK, ne zaman emekli olurum, emekli ve memur maaşları zam hesapları konusunda yaptığı çalışmalarla biliniyordu. Konuyla ilgili detaylar geldikçe haberimizde bulabileceksiniz.

SİGORTA UZMANI ALİ TEZEL KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ali Tezel, 10 Eylül 1966 tarihinde İzmir-Ödemiş'te dünyaya gelmiştir. İlkokulu Ödemiş'te, ortaokulunu İzmir Buca Lisesi Ortaokulu'nda devlet parasız yatılı olarak, liseyi ise yine devlet parasız yatılı olarak Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi'nde okudu ve 1985 yılında mezun oldu.

Sonrasında Nevşehir'de sağlık memuru olarak göreve başladı.1987 yılında Ankara Numune Hatanesine tayin oldu ve 1987-1989 yılları arasında Ankara Numune Hastanesi Hızır Acil Servisinde geceleri çalışıp, gündüzleri de Hacettepe Üniversitesi Anestezi Teknikerliği bölümüne devam etti.