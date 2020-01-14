CHP’li Oğuz terör örgütü üyeliğinden yargılanacak

BUGÜN NELER OLDU

CHP'Lİ eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, 'silahlı terör örgütü üyeliği'nden yargılanacak. Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla tutuklanan ve Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne konulan Oğuz hakkındaki soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısının Oğuz hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar ceza talep ettiği iddianame, İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Oğuz'un FETÖ'nün mahrem imamıyla uçakta yan yana ABD'ye gittiğine ilişkin bilgi ve belgelere yer verilen iddianamede, Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan temin edilen HTS kayıtları üzerinde yapılan incelemede, Oğuz'un, 15 Temmuz darbe girişimini planlayan 5 sivil imamdan biri olan Hakan Çiçek ile telefonla irtibatına yer verildi. İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliği, Oğuz'un avukatının tutuklama kararına ilişkin yaptığı itirazı inceleyerek, tutuklama sebeplerinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı, sanık hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçeleriyle tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Duruşma tarihinin önümüzdeki günlerde belirleneceği öğrenildi.