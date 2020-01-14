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'de yol kontrolünde yakalanan biri şüphelisi 2 kişi tutuklandı

'de yasa dışı yollardan 'a gitmeye çalışırken yol kontrolü sırasında yakalanan biri şüphelisi 2 kişi tutuklandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 14.1.2020 10:58
Edirne'de yol kontrolünde yakalanan biri FETÖ şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Jandarma ekipleri, Keşan ilçesine bağlı Yenimuhacir beldesindeki kontrollerde şüphe üzerine B.Ş'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Kimlik kontrolü sonrası sürücü B.Ş, yurt dışına yasa dışı geçişi organize ettiği iddia edilen S.K. ve FETÖ şüphelileri E.P. ve Ç.P. gözaltına alındı.

Şüphelilerden E.P, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından B.Ş. ile Ç.P çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Edirne'de yol kontrolünde yakalanan biri FETÖ şüphelisi 2 kişi tutuklandı
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