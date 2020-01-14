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kimdir, ve nereli?

Elazığ Keban Bağımsız Belediye Başkanı , ’ye geçmesinin ardından gündeme geldi. Fethiye Atlı ile beraber farklı illerde görev yapmakta olan 5 belediye başkanı da genel merkezin daveti ile parti değişikliği yaptı. Meclis grup toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını yapmasının ardından birçok belediye başkanı rozetlerini alarak AK Parti’ye geçiş yapmış oldu. Yapılan bu değişikliğin ardından Elazığ Keban Bağımsız Belediye Başkanı ? Sorusu araştırılmaya başladı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 14.1.2020 14:27 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 14:27
Elazığ Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı kimdir, Fethiye Atlı kaç yaşında ve nereli?

Elazığ Keban Bağımsız Belediye Başkanı olarak görev yapmakta olan Fethiye Atlı, Meclis Grup toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rozetini takmasının ardından resmen AK Parti'ye geçiş yapmış oldu. Kendisiyle beraber farklı illerde ve partilere bağlı olarak görev yapmakta olan 5 isim de parti değişikliği yaptı. Bu konunun gündeme gelmesiyle vatandaşlar Elazığ Keban Bağımsız Belediye Başkanı Fethiye Atlı kimdir? Sorusunun yanıtını aramaya başladı. Peki, AK Parti'ye geçen belediye başkanları arasında yerini alan Fethiye Atlı kimdir? İşte hakkında tüm detaylar…

FETHİYE ATLI KİMDİR?

Fethiye Atlı, 1963 yılında Keban İlçesine bağlı Gökbelen Köyü'nde dünyaya geldi. İlkokulu Keban Fevzi Çakmak İlkokulunda, ortaokulu ve liseyi Keban Lisesi'nde okudu. 1990 yılında Maliye Bakanlığı'nın açmış olduğu memurluk sınavını kazanarak Gümüşhane İli Şiran İlçesi Mal Müdürlüğü Muhasebe Servisi'nde çalıştı. 1993 yılında Elazığ Defterdarlığı Vergi Dairesi'ne tayin oldu. Aynı sene Keban İlçesinin Mal Müdürlüğü Muhasebe Servisi'ne tekrar ataması yapıldı. Atlı, 2009 Yerel Seçimleri'nde Saadet Partisi'nden Keban Belediye Başkanı Adayı oldu. 2011 yılında HAS Parti'nin kurulması ile HAS Parti Keban İlçe Teşkilatı'nı kurdu. HAS Parti, AK Parti birleşmesinden sonra AK Parti'ye geçti. Fethiye Atlı, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde bağımsız olarak Elazığ Keban Belediye Başkan Adayı oldu. Son olarak yapılan Meclis Grup toplantısında ise Atlı, tekrar AK Parti'ye geçti.

AK PARTİ'YE GEÇİŞ YAPAN BELEDİYE BAŞKANLARI

İyi Partili Kayseri - İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek
Saadet Partili Osmaniye - Hasanbey ilçesi Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu
CHP'li Osmaniye Düziçi Böcekli Belediye Başkanı Doğan Öztürk
Bağımsız olan Elazığ - Keban ilçesi Belediye Başkanı Fethiye Atlı
Bağımsız olan Erzurum Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan

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Elazığ Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı kimdir, Fethiye Atlı kaç yaşında ve nereli?
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