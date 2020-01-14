Gurme sucukları kimin? Bifet ile Gurme aynı firma mı? Yine domuz eti skandalı!

Bakanlık tarafından açıklanan hileli ürünler listesi bugünün en çok konuşulan konu başlıkları arasında bir numarada yer alıyor. Geçtiğimiz listede de adı domuz eti skandalına karışan Gumre Gıda yine listede yer aldı. Marka tescilini Bifet olarak değiştiren ve marketlerde satılan sucuklarda domuz eti olduğu tespit edildi. Yalnızca domuz eti ve at eti değil, tek tırnaklı hayvan etleri, antep fıstığı yerine yer fıstığı kullanan firmalar da listede yer aldı.

GURME SUCUKLARI KİMİN? GURME GIDA SAHİBİ KİM?

Gurme Gıda firmasının fabrikası Çayırova'da bulunuyor. Kocaeli'nde gerçekleşen üretim tesisinin yanı sıra İstanbul Genel Müdürlüğü ise Bayrampaşa'da yer alıyor.

Ürünlerinde ikinci kez domuz eti bulunan Gurme Gıda San. Tic. Ltd. Şti.'nin sahibi İlko Köse'dir.