Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Mehmet Şirin Demir'in kızını kürsüye davet etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Libya ve İdlib'de yaşanan gelişmelere ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin Nusaybin'de PKK/YPG saldırısında şehadet makamına yükselen Şehit Mehmet Şirin Demir'in kızını kürsüye davet etti. Şehit Mehmet Şirin Demir'in kızının yaptığı konuşma ise AK Partililer tarafında ayakta alkışlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Mehmet Şirin Demir'in kızını kürsüye davet etti

ŞEHİT KIZI GÜLAY'IN HERKESİ DUYGULANDIRAN KONUŞMASI

"Öncelikle beni kabul ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabi babam ve diğer şehitlerimiz üzerine söylenecek o kadar çok şey var ki, ne söylersem söyleyeyim kelimeler mahcup kalacak. Kürt çocuklar üzerinden tiyatrolar yapıldı, artık bilmelidirler ki perdeler kapandı. Kürt çocukları kendi filmlerinin kahramanı oluyorlar. Ben Türkiye'nin incisi Mardin'de doğup büyümüş bir Kürt kızıyım. 81 şehrin her toprağı benim memleketim. Bilmiyorum ne kadarına gücüm yeter ama babamın bana öğretmiş olduğu bütün ilkeleri uygulayacağıma burada söz veriyorum. Ben babamdan bir çok şey öğrendim. Evet yaram var, ama elhamdülillah yarama yarenlik edenler var. Ondan en çok affetmeyi, teşekkür etmeyi öğrendim. Bir insanın kalbini kırmanın da canını almak kadar günah olduğunu yine babamdan öğrendim. Zalimler için yaşasın cehennem."