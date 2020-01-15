Bakanlıktan İmamoğlu’na yalanlama

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metro hatlarıyla ilgili kredi talebinin reddedildiği iddiasını yalanladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu yıl ocak ayında, İBB'nin, Bakanlığımıza sunulmuş ya da Bakanlığımız tarafından reddedilmiş herhangi bir kredi onay talebi olmamıştır" denildi. Açıklamada İBB tarafından bakanlıktan talep edilen Hazine garantisiz dış borçlanma izinlerinin verildiğine ilişkin şu bilgiler de paylaşıldı: "Üsküdar-Altunizade-Ümraniye Dudullu Metro Hattı 126 Metro Aracı Temini için 29.11.2019 tarihli yazı ile, Başakşehir- Kayaşehir Metro Hattı İnşaat, elektromekanik İşler ve Araç Alımı, Kaynarca-Pendik- Tuzla Metro Hattı İnşaat, elektromekanik İşler ve Araç Alımı, Çekmeköy Sultanbeyli Metro Hattı İnşaat, elektromekanik İşler ve Araç Alımı, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı İnşaat, elektromekanik İşler ve Araç Alımı projeleri için 30.07.2019 tarihli yazı ile, Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt ve Kirazlı Halkalı Metro Hatları Projeleri için 22.10.2019 tarihli yazı ile hâlihazırda verilmiştir."