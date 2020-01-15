Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.



İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Dün grup toplantımızda 5 yeni belediye başkanımızın AK Parti ailesine katılımını gerçekleştirdik. Bu sayının önümüzdeki haftalarda daha da artacağına inancım tamdır. Her zaman ifade ettiğim gibi yüreğinde millet sevdası olan herkese kapımız açıktır. Millete ve ülkeye hizmet etme derdindeyiz.

Başkan Erdoğan'dan Kardeş Belediyeler İstişare Toplantısında önemli açıklamalar

"HALKIMIZA TEPEDEN BAKMAK BİZE YAKIŞMAZ"



Ülkemize ve milletimize, özellikle de emanetlerini taşıdığımız hemşehrilerimize en güzel şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Şiarımız gönül belediyeciliğidir. Gönlünü fethetmek öncelikli görevimizdir. Halkımızla aramıza bürokratik duvarlar örmemeliyiz. Halkımıza tepeden bakmak bize yakışmaz. AK Partili bir belediye başkanının her zaman ulaşılabilir olmasıdır özelliği. Zorluklar karşısında pes etmeyen, yılmayan, geri adım atmayan belediye başkanıdır. Bir mesele neden yapılamıyor mantığıyla yaklaşmak yerine nasıl yapılır sorusuna cevap arayarak başlayacağız. İsteksiz, heyecansız ve tembel siyasetçilerin en büyük servetleri mazeretleridir.



"AHDİNE SADIK BİR KADROYUZ"



Ülkemize ve milletimize hizmet yolunda engel tanımadık, tanımıyoruz. Milletimize mahcup olacak bir işin içine girmedik. CHP gibi vatandaşı vaat yağmuruna tutup bunları unutanlardan da olmadık. Biz ahdine sadık bir kadroyuz. AK Parti'nin başarısının gerisinde millete hizmet aşkını koruması vardır. Bundan sonra da bu özelliğimizi muhafaza edeceğiz. İman varsa imkan da vardır. Eskilerin tabiriyle dert çekmiş bir siyasetçi olarak sizlerin hangi zorluklarla yüzleştiğinizi iyi biliyorum.

HEM ŞEYTAN TAŞLADIK HEM TAVAF YAPTIK



1994 yılında bürokratik vesayetten, kadroya, araç gerece pek çok sıkıntılar yaşadık. 4,5 yıllık belediye başkanlığım döneminde hem şeytan taşladık hem tavaf yaptık. Sorunların, sıkıntıların, eksikliklerin büyüklüğü karşısında İstanbul'un daha önce görmediği belediyecilikle tanıştırdık. 2002'de tüm Türkiye'ye hizmet etme imkanına kavuştuk. Mahalli idareler her zaman bizim lokomotifimiz olmuştur. Temel hizmet birimlerimizdir. Uç beyi gibi yurt dışında da önemli projelere imza atıyor.

BİZİM İNANCIMIZDA PAYLAŞMAK MALI AZALTMAZ



Bugünkü toplantımızı ensar-muhacir kardeşliğinin mahalli idarelere uyarlanması olarak görüyorum. Bizim inancımızda paylaşmak malı azaltmaz, bereketlendirir. Dertleri paylaşmak da yüreği hafifletir, çalışma şevkini artırır. Amacımız kaynakların değil, tecrübelerin de paylaşılmasına fırsat tanımaktır. Türkiye'nin heba edecek tek bir çivisi, boşa geçirecek tek bir anı dahi yoktur. 82 milyonun her bir ferdinin hakkı vardır.

Hizmette adaleti sağlamanın yanı sıra belediye kaynaklarının imece usulüyle daha verimli kullanılmasına imkan verecek olmasıdır. En büyük sorumluluk imkan bakımından daha iyi konumda olan belediyelere düşüyor. Genel merkezimiz bu süreçte gerekli takibi yapacak. Bizim milletimizin engin basiretiyle kimin ne yaptığını gayet iyi bildiğini unutmayalım.

ŞOVMENLERİN MASKESİ DÜŞMEYE BAŞLADI



Şov peşinde koşanların ne hallere düştüğünü siz de görüyorsunuz. Son seçimlerin üzerinden 1 sene geçmeden şovmenlerin maskesi düşmeye başladı. Siz belediye başkanlarımızdan kendi işinize, kendi gündeminize odaklanmanızdır. AK Partili başkanlar rutine sığınan değil, çığır açan örnek adımlar atmak zorundadır. Tevazu, samimiyet ve gayretin merkezde olduğu siyaset anlayışını temsil etmenizi bekliyorum.