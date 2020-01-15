Çadır tiyatronuzu gidin Kandil’de kurun

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında konuştu. Gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:Sayın Cumhurbaşkanı'yla Putin'in görüşmeleri, Libya'daki taraflarla temas trafiği ve uzlaşma arayışları memnuniyet vericidir. Türkiye atak ve aktif bir dış politika aracılığıyla söz hakkını sabırla kullanmış, nihayetinde sabrının meyvelerini toplamıştır.Libya'ya asker gönderilmesini esas alan tezkerenin TBMM'de kabulü düşmanları çatlatırken, CHP'yi, HDP'yi, İP'i, SP'yi aynı anda zıvanadan çıkarmıştır. Türkiye'nin menfaatlerini, tarihi haklarını, egemenlik çıkarlarını savunmaktan aciz düşenler bize ne söylemeye, neyi anlatmaya çalışıyorlar?Doğu Akdeniz'deki varlığımızdan Yunanistan rahatsız. Rum Yönetimi rahatsız. Hafter rahatsız. Sisi rahatsız. SuudiArabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliahtları rahatsız. Şu tuhaf işe bakınız ki, Kılıçdaroğlu da rahatsız. Esad, Hafter ve Sisi için neredeyse fan kulübü açacak, taraftar grubu oluşturacak, hayran kitlesi kuracak kadar ahlaki eşikleri yıkmışlar, akıl tutulması yaşamışlardır. Kılıçdaroğlu'na ve CHP'li yöneticilere diyorum ki; Türkiye'nin hak ve çıkarlarını savunmak, bekasına destek olmak korkmayın sizi MHP'li veya AK Partili yapmaz, sadece adam yapar, sadece yerli ve milli insan yapar.Terörist Demirtaş'ın Devran isimli sözde kitabından tiyatro oyunu çıkarıp buna övgü düzenler bu milletin ruh köküne yabancı olanlardır. CHP'ye diyorum ki, çadır tiyatronuzu ya gidin Kandil'de kurun, ya da Pensilvanya'ya açın. Emin olun kapalı gişe oynatırsınız, hâsılat rekorları kırarsınız.Merhum Menderes yol yapmış, bu CHP uçak mı indireceksiniz diyerek takoz koymaya çalışmıştı. Kanal İstanbul gündeme gelmiş, aynı CHP 'yaptırmam' demiştir. Köprü yapılır yıkmak isterler, tünel yapılır kapatmak isterler, denizin altından yol açılır, ray döşenir ne gerek var derler... ANKARABU CHP'de hayır yoktur. Bu İP'te umut yoktur. Bu HDP'nin patenti ve paleti Kandil'dir. CHP itimat, itibar ve inandırıcılığını kaybetmiş Türkiye'nin karşısına geçmiştir. Stratejik madenlere sahip Afrika'nın küresel güç odaklarının, emperyalist oluşumların yeni adresi haline geldiğini bilmezler, hegemonya yarışından anlamazlar.

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