CHP'li vekilin yasak aşk skandalında ikinci perde: “Eşimle birlikte olup 250 bin liramı aldı”

Cinsel içerikli görüntülerle milletvekiline şantaj yaparak kendisini ve kızını danışman yaptırdığı, ayrıca para isteği iddia edilen sevgilisi Özlem Feraye A. ve eski kocası Ömer Önder'in yargılanmasına başlandı.

Tekirdağ 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya müşteki CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Özlem Feraye A.'nın eski kocası sanık Ömer Önder ve taraf avukatları katıldı. Diğer sanık Özlem Feraye A. da avukat aracılığı ile kanser tedavisi gördüğü ve raporlu olduğunu ileri sürerek duruşmaya katılmadı.

Duruşmasına aldatılan koca Ömer Önder'in ifadeleri damgasını vurdu.

CHP'li milletvekiliyle eşi aracılığı ile 2018 yılında tanıştığını söyleyen Ömer, milletvekili Gaytancıoğlu'nun eşiyle yasak aşk yaşadığını belirtti.







MEYHANEDE İTİRAF ETTİ

Önder, "Beni Edirne'ye davet etti. Kendisi üniversiteden arkadaşıymış. Edirne'de 3-4 gün kaldık ve birlikte zaman geçirdik. Eşim 2017 yılında kanser olmuştu. Eşimin rahatsızlığının tedavisinin Ankara'da daha kolay olacağını söyleyerek eşimi danışman yapmak istedi. Ankara'ya gelmesinin gerekmediğini, işleri evden yürütebileceğini söyledi. Eşim ile çok sık görüştükleri için şüphelendim. O gece eşim ve vekille birlikte meyhaneye gittik. Vekil alkolün etkisiyle itiraf etti, eşim ile birlikte olduklarını ve eşimi sevdiğini söyledi. Ben de nasıl böyle bir şey yapabildiğini sordum. Ayrıca evde babamdan miras kalan altınları ve parayı da bulamadığım için eşime bu altın ve paraları müştekiye verip vermediğimi sordum. Eşim verdiğini söyledi. 250 bin TL olduğunu hesapladık. Müşteki Gaytancıoğlu bana bu parayı ödeyeceğini söyledi. Parayı peşin olarak Mart 2019'da ödeyecekti ama taksit taksit ödemeye başladı" dedi.







MAHKEMEDE ÇARK ETTİ

Savcılıktaki ifadesini tekrar ettiğini söyleyen Okan Gaytancıoğlu ise dava açılmasına neden olan şantaj suçlamasıyla ilgili ellerinde bir kayıt olmadığını itiraf ederek, "Özlem Feraye A. 250 bin TL'yi ocak ya da şubat ayında benden yüz yüze istemişti. Kızını danışman olarak işe alma olayı da aynı şekilde yüz yüze iken konuşulmuştu" dedi. Sanık avukatı Cumali Pehlivanoğlu, mahkemeden müşteki Gaytancıoğlu'na sanık Ömer Önder'in parayı vermemesi halinde görüntüleri yayma hususunda bir söyleminin bulunup bulunmadığının sorulmasını istedi. Bunun üzerine Gaytancıoğlu da; "Ben Ömer Önder'le konuşmadım. Eşi bana bunları söylemişti. Görüntülerin olduğunu da 2018 yılının mart ayında sanık Özlem'den öğrenmiştim" diye konuştu.

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