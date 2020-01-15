Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "AA ofisine Mısır polisinin baskını kabul edilemez"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine Mısır polisinin böyle bir baskın yapması kabul edilebilir değil, gerekli temaslarda bulunuyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, CNN Türk canlı yayınında AA Kahire ofisine Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve çalışanlarından bazılarının gözaltına alınmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Söz konusu olaya ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"AA Genel Müdürümüz Şenol Kazancı ile daha olayın ilk geliştiği andan itibaren temas halindeyiz. Daha önce de böyle tacizler, yıldırmalar olmuş. Özellikle AA'da çalışan yerli insanlara yönelik olduğunu da görüyoruz. Ama neticede kimin olduğu önemli değil, AA'ya Mısır polisinin böyle bir baskın yapması kabul edilebilir değil. Açıklamamızı da yaptık. Gerek Mısır'ın buradaki misyonu nezdinde gerekse Kahire'deki Büyükelçiliğimiz gerekli temaslarda bulundular. Kötü muamele yok edindiğimiz bilgiye göre ama gözdağı veriyorlar. Özellikle Cumhurbaşkanımızın, Mursi'nin ölümüyle ilgili soruşturma gerektiğini vurgulayınca Mısırlılar agresif olmaya başladı. Son günlerde (Libya'da) ateşkes konusunda Rusya ile katettiğimiz mesafe ya da çabalarımız artınca Mısır'ın biraz daha agresifleşmeye başladığını görüyoruz."

Çavuşoğlu, olayın kabul edilebilir olmadığını yineleyerek, "İnsan hakları, basın özgürlüğü konusunda herkese ders vermeye çalışan Batılıların, kullanabildikleri ülkelerde bu tür şeyler olduğunda hiç sesi çıkmıyor. Türkiye'de böyle bir şey olsaydı bütün dünya ayağa kalkardı. Dünyadan şu ana kadar herhangi bir tepki olduğunu görmedik maalesef ama süreci yakından takip ediyoruz." diye konuştu.