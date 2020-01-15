‘Kılıçdaroğlu basını sınıflandırıp, bölüyor’

BUGÜN NELER OLDU

İletişim Başkanlığı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TBMM grup toplantısında medyayı sınıflandırıp "yandaş" ve "muhalif" olarak değerlendirmesine, İletişim Başkanlığı'na yönelik de haksız ithamlarda bulunmasına tepki gösterdi. Medya sektörüne yönelik ayrıştırıcı sözlerin asla kabul edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, "Başkanlığımızın tüm tasarruf ve uygulamaları mevcut kanun ve kurallar çerçevesindedir. Başvurular, basın kartı yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilmekte ve neticelendirilmektedir. Teknik konuları siyasetin bir parçası haline getirme hevesi faydasız. Kara propagandaya bazı muhalefet aktörleri katkı sunuyor" denildi.