Şırnak ve Edirne şehitlerini uğurladı

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Bayram Günay Edirne'de, güvenlik korucusu İlyas Bağater ise Şırnak'ın İdil ilçesinde toprağa verildi. Haftanin bölgesinde sürdürülen Pençe-3 harekâtında şehit olan güvenlik korucusu İlyas Bağater'in (31) için Tepeköy'de tören düzenlendi. Törene, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tören sonrasında kılınan cenaze namazının ardından, 3 çocuk babası şehit için evinin önünde helallik alındı. Bağater, köy mezarlığında Kürtçe ağıtlar eşliğinde toprağa verildi. Bağater'in akrabası ve korucu başı Yusuf Gök, "Biz bu mesleği para için değil, imanımız için, devletimiz, bayrağımız için üstlendik. Bu davayı omuzladık. Bu iman, bayrak vatan mücadelesidir. Bu devam edecek. Biz bu bayrağın altında doğduk. Bu bayrağın altında öleceğiz" dedi. Şehit Uzman Çavuş Bayram Günay'ın cenazesi ise, memleketi Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde toprağa verildi. Şehit Günay (27) için düzenlenen tören ailesi, yakınları, Edirne Vali Vekili Ali Uysal, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anne Zümriye ve baba Tezcan Günay'ı yakınları teselli etti. Şehidin cenazesi gözyaşları arasında defnedildi. Bu arada Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün son yolculuklarına uğurlanan şehitler Günay ve Bağater'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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