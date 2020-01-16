1 hafta annesinin cesedi ile yaşamış

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İstanbul Arnavutköy'de ormanda gömülü olarak bulunan Melahat İsbir'in oğlu Batuhan Ü.'nün (21), annesini öldürdükten sonra bir hafta evde gizlediği ortaya çıktı.Batuhan Ü.' nün annesini 19 Aralık'ta öldürdüğü ve bir hafta boyunca cesetle aynı evde yaşadıktan sonra Arnavutköy'e götürerek gömdüğü öğrenildi. Şüpheli ifadesinde; "Annem eve erkek arkadaşı ile gelmişti, aramızda tartışma çıktı. Elime geçen bir cisimle başına vurdum. Bir hafta cesetle beraber yaşadım. Daha sonra arkadaşımı çağırıp cesedi Arnavutköy'deki ormanlık alana taşıdık" dediği ileri sürüldü. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.