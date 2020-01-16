Narkotik operasyonlarda ülke genelinde aranan 475 kişi yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da 7 ilçede uyuşturucu operasyonu düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 15 şüpheli gözaltına alındı. O anlar ise polis kamerasına yansıdı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Aralık ile 14 Ocak tarihleri arasında Avcılar, Esenyurt, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Bakırköy ilçelerinde belirlediği adreslere uyuşturucu operasyonları düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 70 kilogram eroin, 182 kilo 500 gram skunk ve kenevir, 50 kilo 500 gram ecstasy hap, 2 kilogram kokain, 24 kilogram metamfetamin, 1 kilo 500 gram captagon hap, 67 kilogram sıvı kimyasal madde, 3 kilogram katı kimyasal madde, 3 tabanca , 31 mermi , 5 hassas terazi, ambalajlama makinesi ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan bir çok malzeme ele geçirilirken 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÜLKE GENELİNDE 475 GÖZALTI

Ülke genelinde polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince yapılan uygulamada, narkotik suçlarından aranan 475 kişi yakalandı.