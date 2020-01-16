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önünde "işimiz geri istiyoruz" eylemi

önünde toplanan, belediyeden haksız yere işten atıldıklarını söyleyen bir grup, "Bizler ekmeğimizi işimizi geri istiyoruz " yazılı dövizlerle protesto eyleminde bulundu.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 16.1.2020 16:34

Grup belediye binası önünde "Ataşehir Belediyesi Mücadelemiz İş, Onur Emek Mücadelesidir. İşimiz Geri İstiyoruz", "Direnişimizin 100 günü", "Hırsızlık yapmadık, onursuzluk yapmadık, Bankamatik memuru değiliz, işimizi geri istiyoruz" yazılı dövizler açtı.
Grup üyesi Melike Şahin "100 gündür Ataşehir Belediyesi önünde işimiz, ekmeğimiz, onurumuzdur diyoruz ve direniyoruz. İşçi arkadaşlarımızın haklarını savunduğumuz için işlerimizden çıkarıldık. bize yapılan haksızlığa karşı sessiz kalmadık. Bu gün 100. günümüz bizler ekmeğimizi işimizi geri istiyoruz " dedi.

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Ataşehir belediyesi önünde "işimiz geri istiyoruz" eylemi
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