Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Elazığ'da jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu

'da jandarmadan ve silah operasyonu

'da jandarma ekiplerinin bir şüphelinin evine yaptığı operasyonda madde ile birlikte 2 adet silah ele geçirildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 16.1.2020 09:29
Elazığ'da jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu

Edinilen bilgiye göre,İl Jandarma Komutanlığa bağlı ekipler uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin istibari çalışmasında uyuşturucu madde ticareti yapan N.Ö tespit edildi. Bunun üzerine şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli gözaltına alınırken evinde yapılan aramada 178 gram metamfetamin,1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız 1 tabanca, 1 tüfek ve 91 adet mermi ile 2 şarjör ele geçirildi.

Jandarmaya götürülen şüphelinin ifadesinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve 6136 Silahlı Kanuna Muhalefet suçlarından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığ'da jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN