Kuzey Irak’ta operasyon 6 PKK’lı öldürüldü

BUGÜN NELER OLDU

TSK-MİT ortak operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne bir darbe daha indirildi. MİT tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, Kuzey Irak'ta bir grup PKK'lının toplantı halinde oldukları belirlendi. MİT'in verdiği koordinatlar üzerine bölgedeki İHA tarafından keşif çalışmaları yapıldı. Koordinatlarla birlikte teröristlerin alınan görüntüleri harekât merkezine iletildi. Ardından Diyarbakır'dan kalkan F-16 savaş uçaklarınca teröristlerin bulunduğu alana yönelik gerçekleştirilen nokta atışı sonucu 6 PKK'lı, silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi.