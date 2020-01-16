Mısır’da AA ofisine baskın

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Anadolu Ajansı (AA) ofisi, dün Mısır güvenlik güçlerince basıldı. Türkiye saati ile 18.00 sularında ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapattı ve internet bağlantısını kesti. Sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak, dışarıyla irtibat kurmalarını engelledi. Ofisteki AA çalışanı Mısırlı bir kadın gazeteciyi gece yarısı serbest bırakan polis ekipleri, 1'i Türk vatandaşı 4 kişiyi ise ofiste sabah saatlerine kadar alıkoydu, daha sonra da bilinmeyen bir yere götürdü.Gözaltına alınan isimlerin AA Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı, Mısır vatandaşı Hüseyin el Kabbani, Hüseyin el Abbas ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) çalışanı Abdelselam Muhammed oduğu açıklandı.AA ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği avukatları, gazetecilerin neden gözaltına alındığı ve nereye götürüldüğüne dair Mısır makamlarından bilgi talep etti. Ancak herhangi bir yanıt alamadılar.Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Kemalettin Eruygur, Mısır Dışişleri Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunarak, konuyu başından bu yana yakından takip ediyor.Olay sonrası başta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere siyaset, medya ve sendika temsilcileri, AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Dünyadan da Mısır'a tepkiler geldi.Mısır'ın darbeci yönetiminin AA çalışanlarına yönelik düşmanca girişimi, nasıl bir acziyet içinde olduklarının göstergesidir.Şiddetle kınıyoruz. Bu durum Mısır'da gelinen durumun vahametini göstermektedir.Hukuksuz şekilde gözaltına alınan AA çalışanları derhal serbest bırakılmalı.Gazetecilerin gözaltına alınmasndan endişe duyuyoruz. Konuyu soruşturacağız.Mısır'a gazetecileri serbest bırakma ve özgür medyaya izin verme çağrısı yapıyoruz. Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) ve Gazetecileri Koruma Komitesi de (CPJ) gazetecilerin derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.DIŞIŞLERI Bakanlığı, Anadolu Ajansı Kahire Bürosu'nun polis tarafından basılarak çalışanların gözaltına alınması üzerine Mısır'ın Ankara'daki maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ise gerekçe gösterilmeden yapılan gözaltılarla ilgili, "Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemidir, şiddetle kınıyoruz. Mısır makamlarından, alınan ve biri vatandaşımız olan çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yaptığı açıklamada baskın ve gözaltıların kabul edilemez olduğunu belirterek, "Mısır agresifleşmeye başladı. Gerekli temaslarda bulunuyoruz" dedi. ANKARA

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