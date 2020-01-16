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merkezli operasyonunda yakalanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 16.1.2020 10:33
Niğde merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün örgütün "mahrem imamları" tarafından ankesör ve büfe telefonları gibi sabit hatlardan aranan zanlılara yönelik Niğde, Ankara, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Yozgat ve Batman'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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Niğde merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
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