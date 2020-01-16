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Şehit ikizlerin anısı kütüphanede yaşatılacak

BORA ERDEM Gündem
Giriş Tarihi: 16.1.2020
Şehit ikizlerin anısı kütüphanede yaşatılacak
FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara'da Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit düşen Adanalı ikiz polis kardeşler Ahmet Oruç ve Mehmet Oruç'un adı Adana Ceyhan'da bir kütüphaneye verildi. Arif Hasan Bilici İmam Hatip Ortaokulu'nda Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği'nin girişimleri ve Yaşayan Şehit Kütüphaneleri'nin destekleriyle açılan kütüphanede duygu dolu anlar yaşandı. Şehitlerin babası Ali Oruç, "Biricik evlatlarımın adları bu okulda öğrenci kardeşleri ile birlikte yaşayacak. Gururluyum" dedi.
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Şehit ikizlerin anısı kütüphanede yaşatılacak
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