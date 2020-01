Şehrine hizmet değil şov peşinde koşanların maskeleri düştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndan konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşma satırbaşları:Şov peşinde koşanların ne hallere düştüğünü siz de görüyorsunuz. Son seçimlerin üzerinden 1 sene geçmeden şovmenlerin maskesi düşmeye başladı. Siz belediye başkanlarımızdan isteğimiz kendi işinize, kendi gündeminize odaklanmanızdır. Bu millet hizmet üretenlerle laf üretenlerin tefrikini her zaman yapmıştır. AK Partili başkanlar rutine sığınan değil, çığır açan örnek adımlar atmak zorundadır. Tevazu, samimiyet ve gayretin merkezde olduğu siyaset anlayışını temsil etmenizi bekliyorum.Grup toplantımızda 5 yeni belediye başkanımızın AK Parti ailesine katılımını gerçekleştirdik. Bu sayının önümüzdeki haftalarda daha da artacağına inancım tamdır. Her zaman ifade ettiğim gibi yüreğinde millet sevdası olan herkese kapımız açıktır.Halkımızla aramıza bürokratik duvarlar örmemeliyiz. Halkımıza tepeden bakmak bize yakışmaz. AK Partili bir belediye başkanının her zaman ulaşılabilir olmasıdır özelliği. Zorluklar karşısında pes etmeyen, yılmayan, geri adım atmayan belediye başkanıdır. Bir meseleye neden yapılamıyor mantığıyla yaklaşmak yerine nasıl yapılır sorusuna cevap arayarak başlayacağız. İsteksiz, heyecansız ve tembel siyasetçinin en büyük serveti mazeret.Milletimize mahcup olacak hiç bir işin içine girmedik. CHP gibi vatandaşı vaat yağmuruna tutup bunları unutanlardan da olmadık. Biz ahdine sadık bir kadroyuz. AK Parti'nin başarısının gerisinde millete hizmet aşkını koruması vardır. Bundan sonra da bu özelliğimizi muhafaza edeceğiz. İman varsa imkan da vardır. Eskilerin tabiriyle dert çekmiş bir siyasetçi olarak sizlerin hangi zorluklarla yüzleştiğinizi iyi biliyorum.1994'te bürokratik vesayetten kadroya, araç gerece pek çok sıkıntılar yaşadık. 4.5 yıllık belediye başkanlığım döneminde hem şeytan taşladık hem tavaf yaptık. Sorunların, sıkıntıların, eksikliklerin büyüklüğü karşısında İstanbul'u daha önce görmediği belediyecilikle tanıştırdık. 2002'de tüm Türkiye'ye hizmet etme imkanına kavuştuk. Mahalli idareler her zaman bizim lokomotifimiz olmuştur. Temel hizmet birimlerimizdir.Bir belediyemizin, kamyonu, temizlik aracı atıl dururken diğer belediyemiz görevi olan çalışmaları yapamıyor. Doğu ve Güneydoğudaki belediyelerimiz çok temel ihtiyaçlar için sıkıntı çekerken batıdaki belediyelerimiz keyfe keder işlere ciddi kaynaklar aktarabiliyor.Oysa bırakın araç gereç gibi kaynakların atıl halde bekletmeyi, Türkiye'nin heba edecek tek bir çivisi, boşa geçirecek tek bir anı dahi yoktur. 82 milyonun her bir ferdinin hakkı vardır. Milletimizin engin basiretiyle kimin ne yaptığını gayet iyi bildiğini unutmayalım.

