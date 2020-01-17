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annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor

annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım devam ediyor.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 17.1.2020 13:50 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 13:50 ABONE OL
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 7 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan yeğeni Besna için gelen amca Vahap Kaplan da oturma eylemine katıldı.

Kaplan, yaptığı açıklamada, yeğeni Besna'nın babasının hasta olduğunu, bu nedenle kendisinin eyleme katıldığını söyledi.

"Besna 2013'te tarlada çalışırken teröristler tarafından kaçırıldı. Bir daha da haber alamadık." diyen Kaplan, şöyle konuştu:

"Besna'nın annesi hayatta değildi. Hem tarlada çalışıyordu hem de kardeşlerine bakıyordu. Bu vicdansızlık, insanlık dışı bir şey. Allah'tan reva mıdır? Annesiz 13 yaşındaki bir kız çocuğunu böyle kaçırmak ne kazandıracak?"

Artık tüm Türkiye'nin terör örgütü PKK'nın gerçek yüzünü gördüğünü anlatan Kaplan, yeğenini almadan eyleme son vermeyeceğini kaydetti.

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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor
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