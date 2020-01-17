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EGM'nin 'nin açılışını Bakan Soylu yaptı

Emniyet Genel Müdürlüğünün siber saldırılara karşı oluşturduğu hizmete girdi. Açılış, 'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 17.1.2020 21:32 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 21:33 ABONE OL
EGM'nin Siber Operasyon Merkezi'nin açılışını Bakan Soylu yaptı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Siber Operasyon Merkezi hizmete girdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleşen Siber Operasyon Merkezi'nin açılışında, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Erdal Çetinkaya yer aldı.

Soylu, Siber Operasyon Merkezi açılışıyla ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Siber saldırılara karşı Siber Operasyon Merkezimizi açtık. Dışarı çıktığımda artık daha huzurluyum. Yaşasın Türkiye." ifadesine yer verdi.

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EGM'nin Siber Operasyon Merkezi'nin açılışını Bakan Soylu yaptı
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