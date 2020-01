İdlib'de Esad zulmü, Tel Abyad'da Türkiye şefkati insanlığın iki yüzü

HASTANELER YARALILARLA DOLDU TAŞTI

Dünya İdlib'de Esad rejiminin katliamlarına seyirci kalırken 1.5 milyondan fazla kişinin yaşadığı kentte önceki gün gerçekleştirilen son saldırılarda 100'e yakın yaralı hastaneye taşındı. Sadece 10 dakika içinde kentteki iki hastanenin koridorlarını dolduran yaralılara müdahale sağlık çalışanlarının sayısı, ekipmanlığın azlığı nedeniyle çok zorlaştı.







GÜNLERCE UYUMUYORUZ

SABAH'ın hava saldırılarının ardından gittiği İdlib'deki hastanede çalışan doktorlar "Saldırılarda hastanelerin de hasar görmesi nedeniyle mevcut hastanelerle ihtiyaç sahiplerine yetişmekte zorluk çekiyor. Sürekli hava saldırısı olacak endişesi yaşayan sivillerde psikolojik rahatsızlıklar artıyor. Biz de her saldırıda hastaneye annemiz, babamız, akrabamız mı gelecek diye her gün korku yaşıyoruz. Bazen günlerce uyumadan çalışıyoruz" dedi.







CESETLER YANMIŞTI

İdlib Hastanesi 185 personel, 41 doktor, 52 hemşire ile 46 yatak kapasiteli olarak hizmet veriyor. Stres altında çalıştıklarını söyleyen İdlib Hastanesi doktorlarından Wael Hüseyin, "Acil yardım ve cerrahi bölümünde doktorum. Önceki akşam rejim uçakları halk pazarını hedef aldı. Hastaneye getirilen cesetlerin bazıları tamamıyla yanmıştı" diye konuştu.







CANIM ÇOK ACIYOR

İdlib'de hava saldırısında kolundan ve bacağından yaralanan Ahmet Zikra (11), "Biz Maraat El Numan'dan uçaklardan kaçıp İdlib'e gelmiştik 1 ay önce. Uçakların seslerini duyduk sonra büyük bir patlama oldu. Her taraf yanmaya başladı. Bayılmışım. Hastanede gözümü açtım. Canım çok acıyor" dedi.







ÖLMEK İSTEMİYORUM

Saldırıda yaralanan Muhammet Buhra (9) "Amcamla pazara gitmiştik. Birden bombalar düşmeye başladı. Üstüme parçalar döküldü. Oradaki insanlar yardıma koştu. Beni hastaneye getirdiler. Ölmek istemiyorum" dedi. Tedavisi devam eden Ahmet Mendur da "Dükkanda çalışıyordum, dayımın oğlu bir malzeme istedi benden onu getirmeye gittim. O anda uçak bizi vurdu. Dükkanın üzerimize çöktü. Kollarımdan yaralandım. Beni enkazın altından dayımın oğlu kurtardı" dedi.







TARİHİ DE YOK EDİYORLAR!

Suriye Rejimi'nin önceki gün İdlib şehir merkezine düzenlediği saldırıda içinde 4 bin yıllık eserlerin de sergilendiği İdlib Müzesi de zarar gördü. Şarapnel parçalarının isabet ettiği müzenin tavanı çöktü. Eşsiz mozaikler, resimler ve yüzlerce eser saldırıdan zarar gördü.



BM'DEN İDLİB'E 9 TIR İNSANİ YARDIM

Birleşmiş Milletler , Suriye'nin İdlib kentine 9 TIR'lık insani yardım gönderdi. TIR'lar, Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti. Kütahya İl Müftülüğü'nün kampanyasıyla da İdlib'e 7 TIR yardım malzemesi gönderildi.







TÜRK DOKTORLAR ŞİFA DAĞITIYOR ÇOCUKLAR OKULA GİDİYOR

Şanlıurfa Akçakale'nin karşısındaki TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden temizlediği Suriye Tel Abyad'da huzur ortamıyla birlikte doktorlar hastalara şifa dağıtmaya, çocuklar yeniden okula gitmeye başladı. Tel Abyad'da, Şanlıurfa Valiliği bünyesinde kurulan Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) ile kamu hizmetleri yeniden verilmeye başlandı.







Bölgede 21 su kuyusunun yeniden faaliyete girmesi ile halk yıllar sonra temiz suya kavuştu. PYD/YPG'li teröristlerin kaçmadan önce yaktıkları hastanenin ek binası Sağlık Bakanlığı tarafından onarıldı. Gerekli malzemelerin getirildiği acil servis ve poliklinikler, Türk ve Suriyeli doktorların görev almasıyla Telabyad'lılara hizmet vermeye başladı. Tel Abyad Hastanesi'nde yaklaşık 22 bin kişi şifa buldu. Polis teşkilatında görev almak için müracaat eden ve güvenlik soruşturmasından geçenler Tel Abyad yerel polisi olarak göreve başladı. İlçe ve beldelerin giriş ve çıkışlarında kurulan arama noktaları ile de olası saldırılara karşı önlemler arttırılırken, araçlar didik didik aranıyor. PKK/YPG'nin işgali nedeniyle uzun yıllar eğitim öğretim hakkından mahrum kalan çocuklar, yeniden okullarına kavuşmanın sevincini yaşıyor. Tel Abyad'da 160 okulda 790 öğretmen ve 15 bin 200 öğrenci, Suriyeli öğretmenler eşliğinde eğitimlerine devam ediyor.







Telabyad'da ticari ve ekonomik hareketlilik de başladı. Tel Abyad'da yaşayan ve tarımla iştigal edenlerin kayıt altına alınması, ekilebilir arazilerin tespit edilmesi gibi faaliyetler Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yürütülürken, üreticilerin elinde bulunan hububatlar için de fiyat teklifi yapılarak alımlar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda TMO, geçtiğimiz hafta Tel Abyad alım merkezinde 60 bin 840 kg arpa alımı gerçekleştirdi. Bölgedeki huzur ortamından rahatsız olan PKK-YPG'nin saldırıları için ek güvenlik önlemleri alınıyor.







ESENLER'DEN İDLİB'E YARDIM ELİ

Esenler Belediyesi, Türk Kızılayı, Deniz Feneri Derneği ve İHH işbirliğiyle İdlib için başlatılan "Haydi Esenler, İdlib İçin Kardeşlik Vakti!" adlı yardım kampanyasında toplanan yardımların ilk kısmı savaş mağduru sivillere ulaştırılmak üzere yola çıktı. Esenler Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen uğurlama törenine, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı. Uğurlama töreninde konuşan Tevfik Göksu "Bugün burada ilk iki TIR'ımızı gönderiyoruz. Allah izin verirse hedefimiz 100 TIR yardım göndermek" diye konuştu. Göksu İdlib'de insanların barınabilecekleri bir 'Esenler Köyü' kurmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

