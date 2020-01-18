Kanal İstanbul’u yapacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan dün cuma namazını Üsküdar Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Camiden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Erdoğan cuma namazının ardından, makam aracından inerek gazetecilerin yanına geldi ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Libya ve Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, Kanal İstanbul projesine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:Bu adam güvenilir bir adam da değil. Şu anda Trablus'u dün bombalamaya devam ettiler. Biz etraflıca bunu çok açık net Berlin'de göreceğiz. Berlin'de söyledikleriyle onun hemen ardından bir gün sonra, iki gün sonra ne yaparlar bunu da göreceğiz. Bundan dolayı da ben gerek pazar gününü, pazartesi, salı, çarşamba... Bugünleri çok önemsiyorum. Temenni ederim ki verdikleri sözün arkasında dururlar, aksi takdirde biz tabii bunun takipçisi olacağız.Bu mektup gizli bir mektup. Kendisi böyle bir açıklama yaptı mı, yapmadı mı, bilmiyorum ama mektubun içeriğinde sizin anlattıklarınızda daha farklı şeyler var. Bunları benim açıklamama gerek yok. Eğer kişiye özel bir mektupsa, üzerinde özellikle kapalı olan kısımda çizikler varsa bu şahsa aittir. Benim bunu açıklamam doğru olmaz. Kendisi böyle bir şeyi açıklarsa daha isabetli olur.* Kanal İstanbul konusu bu şahsın (İBB Başkanı) konusu değil. Kanal İstanbul konusu bizim konumuz. Benim Belediye Başkanlığı'mdan bu yana adımını attığım bir konu. Başbakanlığım döneminde de süratlendirdiğim bir konudur. Bunların ifade ettiği gibi yalanlarla dolu, 'yurt dışında Şeyha Moza'nın şu kadar yeri var, şu var bu var' değil. Hanımefendinin burada böyle bir yeri söz konusu değil, yok, yalan.* Ama son günlerde bir şey ortaya çıktı, "CHP'liler burada yer kapatıyor" diye. Bu da benim derdim değil. Niye? Parası olan gider nereden ne alacaksa, alıcısı bellidir, satıcısı bellidir, alırsa alır. Çok da beni ilgilendirmiyor.* Bizim derdimiz şu anda Kanal İstanbul'la dünyaya biz bir sinyal veriyoruz, mesaj veriyoruz. Nasıl bir Süveyş, Panama varsa, buna benzer bir çok doğal kanallar olduğu gibi sanal kanallar varsa bizde şimdi sürekli olarak çevremizi tehdit eden, İstanbul'umuzu tehdit eden, Boğazımızı tehdit eden bu geçişe karşı bir de biz şimdi kendimiz kanal yapıyoruz.* Biz kanal İstanbul'da kararlıyız. Ve bununla ilgili şu anda finansman konusunda da çok ciddi bir arayış söz konusu değil. Adımımızı süratle atacak ve birkaç ay içerisinde inşallah bunu açıklayacağız.Bu arada Başkan Erdoğan, bir başka soru üzerine de "24 Ocak'ta Almanya Başbakanı Angela Merkel İstanbul'a gelecek" dedi.Başkan Erdoğan, bir gazetecinin Adil Öksüz konusunda detaylı bilgi olup olmadığını sorması üzerine, "Şu anda eğer yakalanma noktasına geldiyse zaten gözünün yaşına bakmayız. Hemen gereği neyse yaparız. Bu konuda Milli İstihbarat Teşkilatımız (MİT) olsun, emniyet teşkilatımız olsun çok ciddi bir dayanışma içerisinde bu süreci işletiyorlar. Yakalandığı anda da fizanda da olsa alır gelir, gereğini yaparız" diye konuştu.Başkan Erdoğan, sömestr tatili nedeniyle bütün öğrencileri kutladı. Torunlarının karnesinin de başarılı geldiğini belirten Erdoğan, "Bu nesil başka olacak, başarılarla dolu geleceğimizi inşa edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

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