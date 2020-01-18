Şehitlere veda

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde PKK/ YPG'li hainlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan Binbaşı Şevket Tombul, Uzman Onbaşı Mahmut Alpaklı (24) ve Piyade Teğmen Sinan Bilir (29) memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.Şehitlerden Binbaşı Şevket Tombul, evli ve 2 çocuk babasıydı. 6 ay önce dünyaya gelen ikinci çocuğunu son olarak görmüştü. Eşi ve 2 çocuğu Ankara'da, kendisi Tel Abyad'daydı. Eşinin şehit olduğu haberini alan Aslıhan Tombul gözyaşlarına boğuldu. Annesi Şehnaz ve babası Necdet Tombul'da acı haberi Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki evlerinde aldı. Baygınlık geçiren baba Necdet Tombul, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehit Binbaşı, dün Eskişehir'deki Reşadiye Camisinde, ikindi namazını müteakip düzenlenen törenin ardından, gözyaşları arasında Kanlıpınar Şehitliğinde toprağa verildi.Teğmen Sinan Bilir (29) ise Sibel Bilir ile resmi nikah kılmış, önümüzdeki yaz da düğün yapacaktı. Geçen yıl Ağustos ayında ise babası Bahattin Bilir'i kaybetmişti. Oğlunun tabutunu gören anne Nevriye Bilir gözyaşlarına boğuldu. Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende ise ağabeyi Ahmet Bilir (30) tabuta sarılarak gözyaşı dökerken kardeşi Aşkın bilir (12) ise metanetini korumaya çalıştı. Bilir, daha sonra Erenler Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.Şehitlerden Uzman Onbaşı Mahmut Alpaklı (24), 1 aylık evli Uzman Onbaşı Mahmut Alpaklı (24), memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi. Arapça ağıtların yükseldiği cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Şehit için Selman Caminde yağmur altında düzenlenen törene il protokolünün yanı sıra 2 bin vatandaş katıldı. Tören boyunca, Korgeneral Sinan Yayla ise şehidin babası Ali Alpaklı'nın elini uzun süre bırakmadı. Şehidin 1 aylık eşi Aysel ise tören boyunca gözyaşı döktü. Şehit Alpaklı gözyaşları arasında toprağa verilirken, tabuta sarılı Türk bayrağı ise baba Ali Alpaklı'ya teslim edildi.Hakkari 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nda atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan (28) ve Er Sait Miyanyedi (25) memleketlerinde toprağa verildi. Er Kaplan, Mersin Şehir Mezarlığı'nda, Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde toprağa verildi.Ağrı'nın Diyadin ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Jandarma İkinci Kademeli Çavuş Çağrı Toptaş'ın cenazesi Ankara'da toprağa verildi.SABAH

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