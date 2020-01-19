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'da operasyonu

'daki operasyonda araçta piyasa değeri 18 bin 500 lira olan bin 230 paket ele geçirildi

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 19.1.2020 10:16 ABONE OL
Adana'da kaçak sigara operasyonu

Adana'da piyasa değeri 18 bin 500 lira olan bin 230 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Mithat Özhan Bulvarında bir araçtan şüphelenip durdurdu. Hafif ticari aracın arka koltuk ve bagajında poşetler içinde piyasa değeri 18 bin 500 lira olan bin 230 kaçak sigara bulundu.

Araçtaki İ.P. gözaltına alındı. Zanlı sorgulanmak üzere emniyete getirildi. İfadesi alınan zanlı sevk edildiği adliyede, adli kontrol tedbiri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Adana'da kaçak sigara operasyonu
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