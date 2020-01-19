CHP'de ortalık toz duman! İstanbul’da güç savaşları...

CHP'de olağan kurultaya doğru adım adım yaklaşılırken, en büyük çekişmenin yaşanacağı İstanbul'da ilçe kongreleri bugün sona erecek. 39 ilçenin 35'inde seçimler tamamlandı. İstanbul'da ilçe seçimlerinin tamamlanmasının ardından il başkanlığı seçimleri başlayacak. 19 ilçe başkanı yerini korurken, 16 ilçe başkanı yenilendi.

GERGİNLİK İLÇELERE YANSIDI

Canan Kaftancıoğlu'na muhalif isimler olduğu, bu nedenle il kongresinde güç savaşı yaşanacağı belirtiliyor. Kulislerde, Kaftancıoğlu'nun karşısına aday olarak çıkacak kişinin eski il başkanı Cemal Canpolat olacağı konuşuluyor. Canpolat, son seçimlerde 7 oyla Kaftancıoğlu'na karşı kaybetmişti. CHP, 28-29 Mart'ta 37'nci Olağan Büyük Kurultyaı'nı yapacak. Aralık ayında başlayan ilçe kongrelerinin ardından önümüzdeki ay il kongrelerinin yapılması planlanıyor. En büyük çekişmenin ise İstanbul'da yaşanacağı belirtiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasında "kitap" gerginliği yaşanmıştı. Bu gerginliğin ilçe kongrelerinde kendini hissettirdiği, belediye başkanına yakın isimlerin ilçe başkanı olarak seçildiği ifade ediliyor.



İL KONGRESİ YARIŞI BAŞLAYACAK

Yenişafak'ın haberine göre; İstanbul'da bugüne kadar yapılan seçimlerde 35 ilçenin seçimi tamamlandı. 35 ilçeden 19'unda mevcut ilçe başkanı yola devam ederken, 16 ilçenin başkanları değişti. İstanbul'da kalan 4 ilçenin kongreleri de bugün tamamlanacak. İlçe kongrelerini tamamlanmasının ardından da il kongresi için yarış başlayacak.



KAFTANCIOĞLU-CANPOLAT YARIŞI

İlçe kongrelerinde yeni seçilen isimlerin Kaftancıoğlu'na muhalif, ilçelerdeki belediye başkanlarının desteklediği adaylar olduğu ifade ediliyor. Kulislerde Kaftancıoğlu'nun il kongresinde ter dökeceği dillendiriliyor. Kaftancıoğlu'na rakip olacak en güçlü isim olarak da geçtiğimiz kongrede 7 oyla Kaftancıoğlu'na mağlup olan Cemal Canpolat'ın ismi öne çıkıyor. Kongrede Kaftancıoğlu-Canpolat yarışı ağırlık kazanıyor.