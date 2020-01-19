Gaybubet evlerine baskın: 8 gözaltı

fyonkarahisar

BUGÜN NELER OLDU

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'nin kentte yeni bir yapılanmaya girdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, "gaygubet evi" olarak adlandırılan 11 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 zanlı yakalandı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında da "FETÖ ile irtibatlı olduğu" iddia edilen H.S., Sakarya'da yakalanarak tutuklandı.