Hafza ilk karnesiyle şehit babasına koştu

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da bu yıl ilkokula başlayan şehit kızı Hafza Derindere, ilk karnesini alır almaz babasının mezarına koştu. Iğdır Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını götüren servis minibüsü ile koruma görevi yapan otomobilin geçişi sırasında 8 Eylül 2015'te PKK'lı teröristlerin yola önceden döşedikleri bombayı patlatması sonucu polis memuru İbrahim Derindere 13 silah arkadaşıyla birlikte şehit olmuştu. Babası şehit düştüğünde henüz 2 yaşında olan Hafza Derindere bu yıl okullu oldu. İlk karnesini de önceki gün aldı. Minik Hafza'nın karnesini aldıktan sonra ilk işi babasının kabrine gitmek oldu. Annesi Şeyma Nur Derindere'yle birlikte Buruk Mezarlığı'nda bulunan Polis Şehitliği'ndeki babasının mezarına fiden Hafza, önce dua etti daha sonra da pekiyi dolu ilk karnesini babasına gösterdi. Anne Şeyma Nur Derindere, "Hafza karnesini alınca babasının mezarına gitmek istedi. Buruk bir sevinç yaşıyoruz. Kelimeler yetersiz kalıyor" dedi.