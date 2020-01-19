Türk müteahhitlere bombalı saldırı

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneybatısındaki Afgoye kentinde bölgesinde Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine dün bombalı araçla saldırı düzenlendi. Terör saldırısında 3 kişi yaşamını yitirirken 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere 20 kişi yaralandı. Yaralılar arasında Somali Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısının da bulunduğu öğrenildi. Yaralılar, Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Şantiyede görevli oldukları kaydedilen yaralı Türk vatandaşlarından 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yaralıların tedavisi Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanemizde yapılıyor. Vatandaşlarımızdan 2'sinin durumu ağır, ameliyatları devam ediyor. Büyükelçiliğimiz ile istişare halindeyiz, ambulans uçağımız ihtiyaç anında yola çıkmak üzere hazır. Bu hain saldırıyı kınıyor, yaralılarımıza geçmiş olsun diliyorum" dedi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör saldırısını en sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz. Türkiye, terör belasına karşı Somalili kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir" denildi.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, "Somali'de proje yürütmekte olan müteahhitlik firmamızın şantiyesine gerçekleştirilen saldırıda yaralanan işçilerimize ve firma yetkililerine acil şifalar diliyorum. Yaralılarımızın bir an evvel ülkemize getirilmesi için ilgili tüm kurumlarımızla beraber çalışıyoruz" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise saldırı ile ilgili, "Somali'deki saldırı terörün çirkin yüzünü bir kez daha ortaya koydu. Bu alçak saldırılar terörle mücadelemizde bizi asla yıldıramaz. Somalili kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum, durumlarını yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.Somali polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda Türk müteahhitlerin hedef alındığı belirtildi. Polis memuru Nur Ali, "Hızla gelen bomba yüklü bir araç Türk mühendislerin ve Somali polisinin bulunduğu restorana daldı" dedi. Başkent Mogadişu'da 28 Aralık'ta gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmiş, saldırıda 2'si Türk vatandaşı 80'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Terör örgütü Şebab, bölgede altyapı ve yol çalışmalarını üstlenen Türk firmalarını zaman zaman hedef alıyor.

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