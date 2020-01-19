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’a Hafter tepkisi: Boşa kürek çekiyorsunuz

ANKARA Gündem
Giriş Tarihi: 19.1.2020 ABONE OL
Yunanistan’a Hafter tepkisi: Boşa kürek çekiyorsunuz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i ülkesinde ağırlamasının, Libya'ya barış getirme yönündeki çabaları sabote ettiğini belirtti. Bakan Çavuşoğlu, konuya ilişkin Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, Yunan- Rum ikilisinin Doğu Akdeniz'de maksimalist iddialarla komşu ülkelerin haklarını gasp ettiğine dikkat çekti. Çavuşoğlu, (ikilinin) bu iddiaları AB'yi de kullanarak meşrulaştırmaya çalışmalarının bölgede barış ve istikrara zarar verdiğini vurgulayarak, "Libya'daki meşru hükümetle yaptığımız iki mutabakat muhtırası Yunanistan'ın eteklerini tutuşturdu. Bu beyhude çabaların bir sonuç vermeyeceğini, boşa kürek çektiklerini Yunan dostlarımıza hatırlatmak isteriz" ifadesini kullandı.
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Yunanistan’a Hafter tepkisi: Boşa kürek çekiyorsunuz
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