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5 ilde 'sağlıkta vurgun' operasyonu! Gözaltılar var

'da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları gerekçesiyle 5 ilde, 27 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Tespit edilen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan şüpheliler arasında hastane sahibi ve doktorların da olduğu öğrenildi. İşte vurguna dur diyen operasyona ilişkin ayrıntılar;

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 20.1.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 12:34 ABONE OL
5 ilde 'sağlıkta vurgun' operasyonu! Gözaltılar var

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'resmi belgede sahtecilik' ile 'kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işledikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

27 GÖZALTI KARARI

Başsavcılıkça Tekirdağ merkezli yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Bursa, Sakarya ve Kütahya'da 27 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İÇLERİNDE DOKTORLAR, HASTANE SAHİPLERİ VAR

Kararın ardından Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin, özel göz hastanesi üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen olayda, aralarında hastane sahipleri, doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 27 şüpheli ile ilgili gözaltı işlemi başlattığı öğrenildi.

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5 ilde 'sağlıkta vurgun' operasyonu! Gözaltılar var
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