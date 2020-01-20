AA çalışanları serbest bırakıldı

BUGÜN NELER OLDU

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, "Mısır'da 14 Ocak'ta gözaltına alınan çalışanlarımızın tamamı serbest bırakıldı" dedi. Perşembe günü serbest kaldıktan sonra Türkiye'ye gelen AA Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı'nın ardından geriye kalan Mısır vatandaşı 3 çalışanın da dün 10 bin 500'er cüneyh (yaklaşık 3 bin 500 TL) kefaletle salıverildiğini belirten Kazancı, AA Kahire ofisinin hala polis kontrolünde tutulduğunu ifade etti. Mısır polisi, 14 Ocak salı günü Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına almış ve bilinmeyen bir yere götürmüştü. Ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatarak internet bağlantısını kesmişti.